Slovenske šahistke in šahisti izgubili v prvem krogu ekipnega EP

Heraklion, 28. oktobra - Slovenske šahistke in šahisti so izgubili v prvem krogu ekipnega evropskega prvenstva na Kreti. Šahisti so klonili v dvoboju s prvimi favoriti Rusi z 1,5:2,5, s prav takim razpletom pa so Slovenke klonila proti Poljakinjam, četrtim nosilkam turnirja.