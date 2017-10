Maribor, 28. oktobra - Odbojkarice Nove KBM Branika so v 2. krogu srednjeevropske lige na domačem turnirju še drugič zmagale. Po branilkah naslova, igralkah madžarske ekipe Linamar Bekescsabai, so premagale tudi avstrijski Sokol Post NÖ, tekmo so dobile z gladkih 3:0 (11, 23, 15).