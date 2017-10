Koalicijska pogajanja v Nemčiji zašla v težave

Berlin, 28. oktobra - Uvodni pogovori o oblikovanju nove vladne koalicije v Nemčiji so po uspešnem začetku očitno zastali in zvrstila so se ugibanja, da utegnejo celo propasti. Nemški socialdemokrati medtem vztrajajo, da v še eno veliko koalicijo ne gredo in da bi morali Nemci, če vse druge možnosti propadejo, pač znova na volišča.