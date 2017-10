Avstralski melanholik Nick Cave spet pred slovenskim občinstvom

Ljubljana, 30. oktobra - V Stožicah bo nocoj nastopil legendarni avstralski glasbenik Nick Cave. Z zasedbo The Bad Seeds se bo v Ljubljani, kamor se vedno rad vrača, ustavil v sklopu evropske turneje, na kateri predstavljajo 16. studijski album Skeleton Tree, ki je dosegel vrhove lestvic po svetu in postal njihov najvišje uvrščen album vseh časov v Veliki Britaniji in ZDA.