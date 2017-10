V New Delhiju dve zmagi za Italijo in Srbijo

New Delhi, 28. oktobra - Slovenski strelci in strelke se prek letošnjih tekem svetovnega pokala v indijskem New Delhiju, nemškem Münchnu in azerbajdžanski Gabali niso prebili v veliki finale, ki ga v tem tednu gosti New Delhi, pred nedeljskim zadnjim tekmovalnim dnevom pa sta po dve zmagi dosegli italijanska in srbska reprezentanca.