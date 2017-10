Ljubljana, 28. oktobra - Slovenski nogometaši so odigrali prvi dve tekmi 13. kroga 2. lige. Vodilna Mura je z 1:0 zmagala v Sežani in tako ostaja trdno v vodstvu, na drugo mesto pa se je vsaj do nedeljskih tekem povzpela Drava, ki je z 2:0 zmagala v Veržeju.