SMC za dialog pri nadaljnjih političnih procesih v Španiji in Kataloniji

Ljubljana, 28. oktobra - Stranka modernega centra slovenskega premierja Mira Cerarja je po petkovi razglasitvi katalonske neodvisnosti in sprejemu protiukrepov španske vlade danes na svoji spletni strani zapisala, da si želi, da bi bili nadaljnji politični procesi v Španiji in Kataloniji vodeni v demokratičnem duhu, z dialogom in brez uporabe sile.