Vodenje Katalonije uradno prevzela namestnica španskega premierja

Madrid/Barcelona, 28. oktobra - Španska vlada je z odlokom, objavljenim v španskem uradnem listu danes zjutraj, Kataloniji uradno začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti katalonske regionalne vlade. Večino nalog in pristojnosti predsednika in podpredsednika Katalonije je prevzela namestnica španskega premierja Soraya Saenz de Santamaria.