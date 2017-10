Čaka nas vetrovna nedelja

Ljubljana, 28. oktobra - Po opozorilu agencije za okolje bo nedelja vetroven dan, predvsem na vzhodu bodo kratkotrajne padavine. Dopoldne in sredi dneva bo v notranjosti pihal okrepljen jugozahodni veter, popoldne se bo obračal na severno do severozahodno smer. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bodo najmočnejši sunki ponekod lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro.