Geopark Karavanke vse bolje obiskan

Mežica/Železna Kapla, 29. oktobra - Geopark Karavanke, ki je od novembra 2015 del Unescove mreže geoparkov in se razprostira na 1067 kvadratnih kilometrih površine na območju 14 slovenskih in avstrijskih občin, letos beleži velik porast gostov. Povečalo se je število obiskovalcev informacijskega centra Svet geologije v Železni Kapli in udeležencev vodenih pohodov po geoparku.