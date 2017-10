O dogajanju v Kataloniji pišejo številni evropski mediji

Madrid/Pariz/Berlin, 28. oktobra - O petkovi razglasitvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu in povračilnih ukrepih, ki jih je sprejel španski senat, v današnjih izdajah pišejo številni španski in evropski mediji. Opozarjajo predvsem na kaos po petkovih dogodkih in svarijo pred tem, kaj se lahko zgodi v prihodnjih dneh.