Air Berlin opravil še zadnji let, Easyjet v nakup manjšega dela družbe

Berlin, 28. oktobra - Insolventni nemški letalski prevoznik Air Berlin je v petek zvečer po skoraj 40 letih obstoja opravil še zadnji let. To je bil večerni let iz Münchena na berlinsko letališče Tegel. Britanski Easyjet pa je danes sporočil, da bo kupil del premoženja Air Berlina. Večino premoženja bo namreč kupila Lufthansa.