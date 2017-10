Stewart prepušča krono najboljšega Britanca Hamiltonu, ostaja pa najboljši Škot

Ciudad de Mexico, 29. oktobra - Ko bo Lewis Hamilton postal svetovni prvak formule 1 v sezoni 2017 - po zanj idealnem razpletu že danes zvečer na dirki v Mehiki -, bo padel tudi 44 let star rekord. Hamilton bo postal najboljši Britanec v zgodovini formule 1, krono bo vzel Jackieju Stewartu, s katerim si je do letos delil to čast s po tremi naslovi prvaka.