Miami, 28. oktobra - Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods se je izognil zaporni kazni, potem ko so ga policisti maja letos na Floridi aretirali, ko so ga našli spečega v prižganem avtomobilu, v njegovem telesu pa so odkrili sledi petih različnih opojnih snovi, zdravil proti bolečinam in pomirjeval. Woods se je pogodil s tožilstvom in je priznal krivdo.