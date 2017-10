Obrat za čiščenje zemlje na Prevaljah v poskusni zagon

Prevalje, 28. oktobra - Leto in pol kasneje, kot so sprva načrtovali, bodo 8. novembra poskusno zagnali obrat za čiščenje s težkimi kovinami onesnažene zemlje, ki sta ga v obrtni coni Dobja vas na območju občine Prevalje zgradili ljubljanski družbi Envit in Arhel. Upravna enota Ravne na Koroškem je namreč sredi oktobra izdala odločbo o devetmesečnem poskusnem obratovanju.