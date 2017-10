Za borzami v New Yorku spet nov rekorden teden

New York, 28. oktobra - Za borzami v New Yorku je spet dober teden, širši indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasadq sta končala na novih rekordnih vrednostih. Razpoloženje med vlagatelji so dvignili dobri poslovni rezultati podjetij iz tehnološkega sektorja, pa tudi ocena gospodarske rasti v tretjem četrtletju, ki je presegla pričakovanja analitikov.