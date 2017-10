Mariborski policisti izsledili pobeglega motorista

Maribor, 28. oktobra - Policisti so v petek nekaj po 23. uri izsledili motorista, ki ga sumijo pobega s kraja prometne nesreče, ki se je zgodila sinoči na Limbuški cesti v Mariboru, v bližini pekarne. V njej sta bila udeležena 65-letni pešec in motorist. Pešec je v nesreči izgubil življenje, so sporočili z mariborske policijske uprave.