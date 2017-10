Ljubljana, 27. oktobra - V petek so bili na sporedu trije obračuni četrtega kola 1. SKL za ženske. Na prvi tekmi je Triglav brez težav premagal Ilirijo. Celjanke so nadigrale Domžale, Ježica pa je premagala Maribor. Četrti krog bosta z obračunom v soboto sklenili ekipi Konjic in Grosupljega.