Šibek potresni sunek v bližini Črnomlja

Ljubljana, 27. oktobra - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v petek ob 21.44 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja, potres pa so čutili posamezni prebivalci Metlike, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.