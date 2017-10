Newyorške borze ob izteku dneva z rekordoma indeksov S&P 500 in Nasdaq

New York, 27. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z novima rekordoma indeksa 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 in tehnološkega indeksa Nasdaq. Po mnenju borznih analitikov gre rekorde pripisati dobrim poslovnim rezultatom tehnoloških družb, med njimi francoska tiskovna agencija AFP izpostavlja Amazon in Apple.