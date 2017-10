Poleg Vrbe prva mednarodno priznana slovenska vrtnica Rosa Prešeren dobila dom še v Kranju

Kranj, 28. oktobra - Na četrtkovi slovesnosti v Prešernovem gaju v Kranju so kot poklon pesniku Francetu Prešernu zasadili prvo slovensko vrtnico z uradno registriranim in zavarovanim imenom. Vrtnica je bila od leta 2013 zasajena v Prešernovi rojstni Vrbi, zdaj pa je dobila dom tudi v Kranju, so sporočili z Mestne občine Kranj.