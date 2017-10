V starem Egiptu življenje uvod v večnost, v antiki duše umrlih v onostranstvo z brodniki (tema)

piše Polona Šega

Ljubljana, 29. oktobra - Človek se od nekdaj sooča s strahom pred smrtjo, opozarjajo arheologi. Stari Egipt je razvil najbolj izviren način, kako premagati ta strah, namreč z vero v posmrtno življenje. Podobno so v antiki verjeli v nesmrtnost oz. posmrtno življenje. O tem med drugim pričajo legende o rekah in brodnikih, ki so vodili duše umrlih v onostranstvo.