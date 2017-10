Fank po 60 letih informatike in telekomunikacij v policiji upa, da "robocop" ne bo nadomestil človeka

Brdo pri Kranju, 27. oktobra - Informatika in telekomunikacije so ključni za uspešno odzivanje policije na sodobne izzive, na vrata policije pa so "potrkali" že leta 1957. Generalni direktor policije Marjan Fank je na današnji slovesnosti ob obletnici izrazil upanje, da "naši strokovnjaki ne bodo nekoč razvili kakšnega 'robocopa', ki bi pri policijskem delu nadomestil človeka".