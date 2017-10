MZZ za samoodločbo v skladu z demokratičnimi standardi

Ljubljana, 27. oktobra - MZZ se je danes odzvalo na glasovanje v katalonskem parlamentu in španskem senatu in ponovilo dosedanja stališča; MZZ zagovarja univerzalno in neodtujljivo pravico vseh narodov do samoodločbe, pri čemer mora biti ta izražena in izvedena v skladu z demokratičnimi standardi, na zakonit način in skladno s španskim pravnim redom in mednarodnim pravom.