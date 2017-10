Ob nesrečah večjih razsežnosti je ključno usklajeno delovanje

Maribor, 27. oktobra - Na današnjem posvetu o požarni varnosti in kritični elektroenergetski infrastrukturi, ki je potekal v okviru projekta Oktober - mesec požarne varnosti, so udeleženci izpostavili predvsem pomen koordiniranega delovanja ob nesrečah večjih razsežnosti. Izpostavili so, da hitro in učinkovito ukrepanje zmanjšuje škodo ter ohranja prebivalce varne.