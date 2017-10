ZDA izrazile podporo enotni Španiji

Washington, 27. oktobra - ZDA so danes po podpori neodvisnosti Katalonije v katalonskem parlamentu izrazile podporo enotni Španiji. "Katalonija je sestavni del Španije in ZDA podpirajo ustavne ukrepe španske vlade za ohranitev enotne in močne Španije," je dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert.