V Bordeauxu plakati proti priseljencem iz Pariza

Bordeaux, 27. oktobra - V francoskem Bordeauxu so se ta teden pojavili plakati proti "bogatim Parižanom", ki so po mnenju lokalnih prebivalcev s priseljevanjem v mesto povzročili visok dvig cen nepremičnin. Župan mesta in nekdanji premier Alain Juppe je na Twitterju napad na priseljence označil za "sramotnega".