Lisjak Gabrijelčič po razglasitvi neodvisnosti Katalonije pričakuje "frontalni trk"

Ljubljana, 27. oktobra - Po katalonski razglasitvi neodvisnosti se bo zgodil "frontalni trk" španskih in katalonskih oblasti, ki so sicer v slabšem položaju, meni poznavalec španske politike Luka Lisjak Gabrijelčič. Na vseh ravneh pričakuje trenja, državljansko nepokorščino, demonstracije in represijo, ki bo vsaj tako huda kot na dan referenduma 1. oktobra.