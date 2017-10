New York, 27. oktobra - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Med vlagatelji v ZDA odmeva prva ocena ministrstva za trgovino, da se je tamkajšnjo gospodarstvo v tretjem četrtletju okrepilo za tri odstotke, medtem ko so analitiki pričakovali, da bo rast 2,4-odstotna.