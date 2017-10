ExxonMobil v tretjem četrtletju s 50-odstotno rastjo dobička

New York, 27. oktobra - Ameriški energetski velikan ExxonMobil je v tretjem četrtletju vknjižil štiri milijarde dolarjev (3,4 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 49,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Na rast so vplivale višje cene nafte, ki so več kot nadomestile 160 milijonov dolarjev izgube, ki jo v podjetju pripisujejo orkanom, ki so pustošili po ZDA.