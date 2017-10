Na FDV razstava ob 20-letnici sodelovanja Slovenije v mednarodnih misijah

Ljubljana, 27. oktobra - Na ljubljanski Fakulteti za družbene vede so danes odprli razstavo, ki jo je ob 20-letnici sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in misiji pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske. Odprtja se je udeležila tudi obrambna ministrica Andreja Katič in poudarila, da je odgovornost vseh držav prispevati k mednarodnemu miru in varnosti.