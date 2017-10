Janša: Podpora Pahorju pred petimi leti je bila napaka

Ljubljana, 27. oktobra - Predsednik SDS Janez Janša je pred drugim krogom predsedniških volitev v zapisu na družbenem omrežju Facebook zapisal, da so v SDS naredili napako, ko so pred petimi leti v drugem krogu podprli Boruta Pahorja. Drugi krog volitev je označil za "končnico žaloigre, ki se igra vse od leta 1992 naprej" in napovedal zanimiv spopad pri levem koralu.