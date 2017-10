V Bovcu komemorativna slovesnost v spomin na žrtve plinskega napada

Bovec, 29. oktobra - Ob spominu na grozote prve svetovne vojne letos mineva tudi 100 let od najhujše tragedije na soški fronti, ko so v Bovcu prvič uporabili bojni plin fosgen, ki je terjal na stotine žrtev. Ob stoletnici plinskega napada bosta Občina Bovec in Društvo 1313 danes ob 15. uri pripravila komemoracijo pri vhodu v rov ob cesti Bovec-Čezsoča.