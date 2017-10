V Indiji uspešno ločili zraščeni glavi siamskih dvojčkov

New Delhi, 27. oktobra - V javni bolnišnici v indijski prestolnici New Delhi so zdravniki uspešno ločili dve leti stara siamska dvojčka, ki sta imela zraščeni lobanji. V operaciji, ki se je začela v sredo in je trajala 36 ur, je sodelovalo 40 zdravnikov, so danes sporočili iz bolnišnice.