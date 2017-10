Oborožen rop banke v središču Maribora

Maribor, 27. oktobra - V bančni poslovalnici na Turnerjevi ulici v Mariboru se je danes okoli 9.30 zgodil rop. Po podatkih Policijske uprave Maribor sta bila storilca dva in oba oborožena s pištolo, a v dogodku ni bil nihče poškodovan. Storilca, stara med 20 in 30 let in vitke postave, sta s kraja dogodka pobegnila, policija pa ju išče tudi s pomočjo helikopterja.