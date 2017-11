V Škucu ponovno pripravljajo Packarije

Ljubljana, 1. novembra - V prostorih Škuca bodo vsako soboto ob 10. uri med 11. novembrom in 23. decembrom za pestro dogajanje poskrbeli s programom Škucove Packarije. Ta bo vključeval brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke. Prvo soboto bo na sporedu dijaška predstava Volk in sedem kozličkov.