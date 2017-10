31. 10. - svetovni dan varčevanja

Ljubljana, 31. oktobra - Danes je svetovni dan varčevanja. Obeležujemo ga že od leta 1924, ko so se v Milanu zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 držav ter z razglasitvijo svetovnega dneva varčevanja posameznike in gospodarske družbe opozorili na pomembnost varčevanja. To je aktualno tudi danes, pa čeprav so obrestne mere zelo nizke.