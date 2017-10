Hčerka zaprte vietnamske blogerke prosi za pomoč Melanio Trump

Hanoi, 27. oktobra - Hčerka zaprte vietnamske blogerke je pisala ameriški prvi dami Melanii Trump, ki bo skupaj s soprogom novembra obiskala Vietnam, in jo prosila za pomoč. Njena mati, 38-letna blogerka Nguyen Ngoc Nhu Quynh, znana po psevdonimu Me Nam (Mama goba), je bila namreč junija zaradi protidržavne propagande obsojena na deset let zapora.