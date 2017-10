V Mariboru poslej plačevanje parkirnine tudi preko mobilnikov

Maribor, 27. oktobra - Mariborska občina je z javnim podjetjem Marprom sklenila koncesijsko pogodbo, po kateri bo ta od novembra za devet let in pol prevzel upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in parkirišč z zapornicami. Koncesijo so podjetju, ki se že ukvarja z mestnim potniškim prometom in upravljanjem žičnic na Pohorju, podelili z odlokom mestnega sveta.