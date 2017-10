Policija pred prazniki svetuje dodatno previdnost

Ljubljana, 27. oktobra - V prihodnjih dneh je zaradi šolskih počitnic in praznikov pričakovati povečan promet na mejnih prehodih, cestah med večjimi središči in okoli pokopališč. Policija opozarja, da ob tem ne pozabite na lastno varnost in varnost premoženja, saj lahko z ustreznim samozaščitnim ravnanjem preprečite marsikatero neprijetnost.