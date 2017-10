Visoki kazni za Južnoafričana, ki sta temnopoltega moškega zaprla v krsto

Johannesburg, 27. oktobra - Sodišče v Južni Afriki je danes dva belopolta kmetovalca obsodilo na 11 in 14 let zapora, ker sta temnopoltega moškega prisilno zaprla v krsto in mu grozila, da ga bosta živega sežgala. Celotno dogajanje sta posnela s telefonom. Sodnica je izpostavila, da nista pokazala nobenega obžalovanja za ta rasističen zločin, ki je šokiral državo.