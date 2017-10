Kljub obsodbi nadaljeval zbiranje posnetkov golih otrok prek spleta

Maribor, 27. oktobra - Mariborski kriminalisti so v četrtek odvzeli prostost 38-letniku iz okolice Maribora, ki je kljub nedavni obsodbi za istovrstna dejanja nadaljeval zbiranje posnetkov golih otrok in mladostnikov. Prek lažnega profila na družbenem omrežju Facebook jih je nagovarjal, da so se fotografirali goli, nato pa je te posnetke posredoval naprej.