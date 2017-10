Tudi v Mariboru prejeli pošiljko z belim prahom

Maribor, 27. oktobra - V četrtek nekaj pred 22. uro so v poštnem logističnem centru Maribor prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom. Gasilci in policisti so zavarovali kraj ter v karanteni zadržali 15 uslužbencev. Policisti so na kraju s hitrim testom ugotovili, da najdena snov ni nevarna in da gre po vsej verjetnosti za sladkor, kar je potrdila tudi kasnejša analiza.