Slovenci ostajamo eden najbolj varčnih narodov v EU

Ljubljana, 27. oktobra - Gospodinjstva v Sloveniji so lani privarčevala 12,8 odstotka svojega razpoložljivega dohodka, kar je več od povprečja v EU in peta najvišja stopnja varčevanja med evropskimi državami. Največjo stopnjo so dosegla gospodinjstva na Švedskem (18,4 odstotka), najnižjo pa v Veliki Britaniji (5,2 odstotka) in na Portugalskem (4,3 odstotka).