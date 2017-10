Razstava Ravnikarjeva linija v Cankarjevem domu o izgradnji Trga republike

Ljubljana, 27. oktobra - V veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma so opoldne odprli razstavo Ravnikarjeva linija - načrtovanje in izgradnja Trga republike ter 40 let od začetka gradnje Cankarjevega dom. Razstava prek fotografij, načrtov in makete predstavi nastajanje prostora Trga republike in Cankarjevega doma od leta 1960 do danes.