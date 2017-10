Varnost in zdravje pri delu sta tudi nacionalni interes

Ljubljana, 27. oktobra - Delovni proces brez nezgod in poklicnih bolezni ni le interes delavcev in delodajalcev, ampak tudi nacionalni interes, meni Peter Pogačar z ministrstva za delo. Na tribuni o varnosti iz zdravju pri delu so poudarili tudi, da je treba v luči podaljševanja delovne dobe pozornost nameniti starejšim, a za njihovo zdravje poskrbeti že pred 55 letom.