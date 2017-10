Microsoft s 16-odstotno rastjo dobička presegel pričakovanja

San Francisco, 27. oktobra - Ameriški računalniški velikan Microsoft je v prvem četrtletju tekočega poslovnega leta, od julija do septembra, ustvaril 6,6 milijarde dolarjev čistega dobička. To je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, dobiček pa so zvišali predvsem prihodki od računalništva v oblaku in ostalih poslovnih storitev.