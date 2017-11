Še 100 dni do zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu

Ljubljana, 1. novembra - Prireditelji naslednjih olimpijskih iger vstopajo v zadnjih 100 dni. Vstopnice za olimpijske boje na zimskih igrah v južnokorejskem Pyeongchangu se 100 dni pred začetkom še vedno slabo prodajajo, a organizatorji ostajajo optimistični. Prepričani so, da se bo to tik pred igrami, ki bodo od 9. do 25. februarja 2018, spremenilo.