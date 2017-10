Alphabet na račun oglasov z večjim dobičkom

New York, 27. oktobra - Googlovo starševsko podjetje Alphabet je tretje četrtletje končalo s 6,7 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 32,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se zvišali za 24 odstotkov na 27,8 milijarde dolarjev. Poslovanje, ki je preseglo pričakovanja analitikov, so izboljšali predvsem oglasi.