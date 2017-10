Kopitar proti Montreal Canadiens dosegel že šesti gol sezone

Montreal, 27. oktobra - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar v novi sezoni severnoameriške lige NHL iz tekme v tekmo niza dobre predstave. Na gostovanju Los Angeles Kings v Kanadi pri Montreal Canadiens je v statistiko s pravo mojstrovino vpisal že šesti zadetek sezone, kralji pa so zmagali s 4:0 in so še naprej najboljša ekipa zahodne konference.